12.01.2017 15:19 İzmir'de avukatlar teröre karşı el ele

İzmir Barosuna bağlı avukatlar; İzmir Adliyesi'ne bölücü terör örgütünce yapılan saldırıları kınamak ve birliktelik mesajı vermek için ele ele tutuşarak adliye etrafını çevreledi. Çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yere karanfil bıraktı. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan; 'Yaşam hakkının ve adaletin hedef alındığı bu terörist eylemi şiddetle lanetliyoruz' dedi. İzmir Barosuna bağlı avukatlar; İzmir Adliyesi'ne bölücü terör örgütünce yapılan saldırıları kınamak ve birliktelik mesajı vermek için ele ele tutuşarak adliye etrafını çevreledi. Çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yere karanfil bıraktı. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan; 'Yaşam hakkının ve adaletin hedef alındığı bu terörist eylemi şiddetle lanetliyoruz' dedi.

İzmir Adliyesinde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle, İzmir Barosu tarafından, bugün saat 12.00 sıralarında, İzmir Barosu'na bağlı avukatlar, saldırının gerçekleştiği noktada toplandı. Ellerinde Türk Bayrağı bulunan avukatlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Burada avukatlar adına açıklama yapan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan; 'İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen menfur ve alçak terör saldırısında, teröristlere karşı kahramanca mücadele eden ve girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan meslektaşlarıma ve vatandaşlara da acil şifalar dileriz. Yaşam hakkının ve adaletin hedef alındığı bu terörist eylemi şiddetle lanetliyoruz. Unutulmamalıdır ki; terör bir yenilgidir, terör bir korkaklıktır. Emperyal savaş politikalarının sonucu olan bu terör saldırılarını ancak; Anadolu'da kurtuluş mücadelesinde gerçekleşen halk direnişinin dayanışma ruhuyla, milli birlik ve beraberlik içinde geleceğimize sahip çıkarsak durdurabiliriz. İzmir Barosu olarak, kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, hangi mazeret gösterilirse gösterilsin şiddetin karşısındayız. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, fikri, hür, vicdanı hür, irfanı hür bireylerin yaşatabileceği bir rejimdir.Düşünce hürriyeti ile şiddet yan yana barınmaz. Dolayısıyla, şiddet ve demokrasi asla bağdaştırılamaz' dedi.



AVUKATLAR EL ELE TERÖRE KARŞI TEK YÜREK

Basın açıklamasının ardından avukatlar, 'El ele teröre karşı tek yürek' olduğunu göstermek için İzmir Adliyesi etrafında ele ele tutuşarak adliye etrafını çevirdi. Avukatlar daha sonra alkışlarla yürüyerek teröristlerle kahramanca çatışarak bir teröristi öldükten sonra şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya yürüdü. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve beraberindeki avukatlar, şehit Fethi Sekin'in anısına, şehit düştüğü yere karanfil bıraktı.

(Atakan Şen - Halil Karahan/İHA)

