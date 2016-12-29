29.12.2016 13:23 İzmir'de alevler iki evi kül etti

İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi Arasta'ya sınır olan Barbaros Mahallesi'nde çıkan yangında iki ev kül oldu. İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi Arasta'ya sınır olan Barbaros Mahallesi'nde çıkan yangında iki ev kül oldu.



Bergama Barbaros Mahallesi Yılanlı Sokak'ta bir evde çıkan yangın, bir anda iki evi birden küle çevirirken, üçüncü evin çatısına da sıçradı. Korkutan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa zamanda söndürüldü. Yangının sıçradığı üçüncü evde küçük çaplı maddi zarar oluştu.



Kömür sobasından çıktığı öğrenilen yangında can kaybı yaşanmazken, sinir krizi geçiren yanan evin sahibi hastaneye kaldırıldı. Yangının, Bergama'da son bir hafta içinde kömür sobasından çıkan üçüncü yangın olduğu belirtildi.

