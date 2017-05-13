İzmir'de acı bekleyiş devam ediyor

Muğla'da meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kazada tur otobüsünde bulunanların yakınları umutla gelecek iyi bir haber bekliyor. İzmir'de devam eden acı bekleyişte kazadan hemen önce annesiyle konuşan Nidanur Aykaya, bir daha ulaşamadığı annesinden gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.

Muğla'da meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kazada tur otobüsünde bulunanların yakınları umutla gelecek iyi bir haber bekliyor. İzmir'de devam eden acı bekleyişte kazadan hemen önce annesiyle konuşan Nidanur Aykaya, bir daha ulaşamadığı annesinden gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.

Kazayı duyan ve tura gidenlerin yakınları, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde toplanarak çaresizce gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Kaza yapan tur otobüsünün içinde kiminin annesi, kiminin torunu, kiminin ise yeğeni bulunan İzmirliler umutla bekleyişlerini sürdürürken, kazaya karışanların yakınları için İzmir Valiliği de kaza yerine otobüs kaldırdı.

İzmir'den Muğla'ya Anneler Günü için düzenlenen bir tura katılan yolculardan biri olan Nazmiye Çiçek'in kızı Nidanur Aykaya, "Bu gezi Anneler Günü için hazırlanmış bir gezi. Annem de sabah 06.30'da Hasanağa Parkı'nın önünden minibüse bindi. Daha sonrasında annemle bir iki defa telefon konuşmamız oldu, hiçbir şey olmadığını, yoldayız, az kaldığını söyledi. En son saat 11.00 gibi telefon ile konuştuk. Daha sonra internete haber düştü. Hemen annemi aramaya başladım. Telefonları kapalıydı, yanında iki tane bayan arkadaşı vardı, onları da aradım onların da telefonları kapalıydı. Hemen 155'i aradım, 'Kazada annem var, bilgi almak istiyorum' dedim. Bana bir numara verdiler, ancak verilen numarayı aramama rağmen meşgule düşüyordu. Şu an bende haber bekliyorum" dedi.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen/İHA)