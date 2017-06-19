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İzmir'de 6 milyon liralık vurgun !
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İzmir'de 6 milyon liralık vurgun !

İzmir'de bir fabrikada çalışan muhasebe şefi, firma hesaplarından farklı kişilere tam 6 milyon TL'yi aşkın para gönderdi. Gerçek, fabrikanın yetkilisinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de bir fabrikada çalışan muhasebe şefi, firma hesaplarından farklı kişilere tam 6 milyon TL'yi aşkın para gönderdi. Gerçek, fabrikanın yetkilisinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden İtalya vatandaşı P.R. (39), Kemalpaşa ilçesi ile Manisa ili Turgutlu ilçesinde kurulu, merkezi Bornova ilçesinde bulunan fabrikaların yetkili temsilcisi olduğunu belirterek müracaat yaptı. Firmanın stok hesaplarındaki düzensizlikleri fark ettiklerini ifade eden P.R., yaptıkları incelemede, banka hesaplarına erişebilen muhasebe şefi H.S.'nin (40), yetkisini kullanarak ve muhasebe hesaplarında oynama yaparak C.F.D'nin (34) banka hesabına şirket hesabından 258 ayrı EFT işlemi yaptığını bildirdi.

VURGUN YAPILAN PARA TOPLAMDA 6 MİLYON 85 BİN TL
Bu yöntemle 6 milyonu aşkın bir paranın hesaplara aktarıldığını anlatan P.R., yine H.S.'nin şirket hesabından kız kardeşi olan T.S.'nin banka hesabına EFT yapıldığı, C.F.D.'nin kardeşinin oğlu A.K.'nin (24) hesabına da yüksek miktarlarda para aktarımları yaptığını belirtti. C.F.D ile muhasebe şefi H.S.'yi yan yana gördüklerini anlatan firma yetkilisi, C.F.D.'yi lüks bir araçla gördüklerini, firmayı 6 milyon TL'yi aşkın zarara uğratan H.S. ve tüm bu parayı gönderdiği C.F.D., yeğeni A.K. ve H.S'nin kız kardeşi T.S.'den firması adına şikayetçi olduğunu bildirdi.

PARA SAYMA MAKİNELERİ, PARALAR ALTINLAR ÇIKTI
Bunun üzerine polis ekipleri, hemen geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hemen harekete geçen ve operasyon başlatan ekipler, adı geçen şüpheli şahıslar H.S., C.F.D. ve A.K.'yi yakaladı. Ekipler ayrıca, şüpheli C.F.D.'nin ikametinde bulunan annesi S.D. yapılan GBT sorgusunda 'Güveni Kötüye Kullanmak Suçundan' arandığı da tespit edilerek gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
C.F.D.'in iki ayrı ikametinde yapılan aramada ise 39 bin 400 TL para, bir adet para sayma makinesi, 28 adet çeyrek altın, 9 adet ata altını, çeşitli künyeler ve ziynet eşyaları, iki adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7-65 milimetre çapında 17 adet dolu mermi, bankalara ait kredi kartı, çeşitli markalara ait kol saatleri, yüzlerce lüks markalara ait giyim ve aksesuar malzemeleri bilgisayar ve tabletler, 3 ayrı lüks araca ait kontak anahtarları ele geçirilirken, söz konusu araçlara da el konuldu.

SADECE 4 LÜKS ARACIN DEĞERİ 800 BİN TL
Şüpheli A.K.'nin evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör içerisinde 7.64 milimetre çapında 6 adet mermi ele geçirildiği de bildirildi. Şüpheli T.S.'nin de ikametinde yapılan aramada, şüphelinin annesi adına kayıtlı Ziraat Bankası 200 bin TL hesap cüzdanı çıktığı, bu paraların da muhafaza altına alındığı öğrenildi.
Yine yakalanan 4 aracın değerinin 800 bin TL olduğu, iki adet gayrimenkul ile şüphelilerin bankalarda bulunan hesaplarına el konulduğu da bildirildi.
H.S., C.F.D. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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