İzmir'de 6 kişiye DEAŞ gözaltısı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Buca ve Gaziemir ilçelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren kişilere yönelik özel harekat ve istihbarat şubesi ekiplerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şu ana kadar 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan operasyonda ayrıca örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
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