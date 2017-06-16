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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 ve 3.9'luk iki depremin ardından, Karaburun ilçesi açıklarında da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 ve 3.9'luk iki depremin ardından, Karaburun ilçesi açıklarında da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 16.25'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometrelik derinliğindeki sarsıntı, bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Karaburun ve çevresinden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Urla açıklarında da 12.46 da 3.7 ve 3.9 büyüklüğünde aynı anda iki deprem meydana gelmişti. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da yine geçtiğimiz günlerde 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı oluşmuş, 7 ilde hissedilen deprem büyük paniğe neden olmuştu.

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