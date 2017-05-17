İzmir'de 25 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nif Dağı eteklerinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 47 bin 463 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nif Dağı eteklerinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 47 bin 463 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında Nif Dağı eteklerinde çok sayıda kenevir bitkisi ekildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen bölgeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ve aramalar neticesinde bölgede 4 farklı ekim yeri açıldığı, bakımın yapıldığı ve çok sayıda kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından toplanan kenevir bitkilerinin 5-15 santimetre aralığı büyüklükte olduğu belirlenirken, toplam 47 bin 463 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen 47 bin 463 kök kenevir bitkisinden ortalama 2 bin 500 kilogram esrar maddesi imal edilebileceği ve yaklaşık değerinin 25 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili H.C. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı.

(Abdülaziz Baydilli/İHA)