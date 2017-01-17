17.01.2017 17:08 İzmir caddeleri göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, yollarda biriken sular sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. İzmir'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, yollarda biriken sular sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle, İzmir'deki cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken sular nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, caddelerdeki yoğun su birikintileri nedeniyle sokakları çöp tenekeleri yardımıyla trafiğe kapattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, yağmurdan şemsiyeyle veya saçakların altına gizlenerek korundu. Bazı yollarda ise ekipler yoğun mesai harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların bölgesel olarak devam edeceği öğrenildi.



HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Bergama ilçesi Kozak mevkiinde, sağanak yağış heyelana neden oldu. Gece yarısı meydana gelen heyelanda büyük kayalar ve topraklar yolu kapattı. Heyelan sırasında yolda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kapanan yol nedeniyle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle seferber oldu. Çalışmalara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Bakırçay Şantiyesi ekipleri de destek oldu. Kara yollarınca çalışmalar sürdürülürken, yol tek şeritli ve kontrollü olarak trafiğe açıldı.



