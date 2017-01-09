Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir Büyükşehir Meclisi şehitlerin adını yaşatacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir Büyükşehir Meclisi şehitlerin adını yaşatacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Can'ın isimleri kentteki iki caddeye verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve personel Musa Can'ın isimleri kentteki iki caddeye verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleşti. İzmir'de 5 Ocak günü gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulurken, şehit polis Fethi Sekin ve şehit adliye personeli Musa Can'ın isimlerinin kentteki iki caddeye verilmesine karar verildi. Kocaoğlu, "Biz, hem Park İzmir'e hem de şehit polis Fethi Sekin'in şehit olduğu bulvara polisimizin ismini veriyoruz. Diğer sokağa da Musa Can ismini veriyoruz. Bayraklı Belediyesi Meclisinde de geçen bir madde var. Aynı ilçede iki isim olmayacağından Meclisimize geldiğinde onu değerlendireceğiz" dedi.

Olayın gerçekleştiği İslam Kerimov Caddesi'ne şehit polis Fethi Sekin'in ismi verildi. Bulvarın devamı olan 288/2 Sokak ise yeni İslam Kerimov Caddesi haline geldi. Şehit Polis Fethi Sekin Bulvarı'nın güneyinde yer alan Konak ilçesinin Çınarlı Mahallesi içine giren 1586/1 Sokak da şehit Musa Can'ın adını aldı. Ayrıca Bayraklı'da Mansuroğlu Mahallesi'nde yeni yapılan parka da 'Şehit Polis Fethi Sekin' ismi verildi. Kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

"Hiçbir zaman unutulmayacaklar"

Başkan Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "Geçen perşembe günü İzmir Adliyemize bir menfur saldırı gerçekleşti. Bir polisimiz kahramanca mücadele ederek çok daha büyük olaylara, çok daha büyük katliama neden olacak ve İzmir Adliyesi'nde çok büyük facianın yaşanmasını engelledi. Kahraman polisimizi İzmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktır. Onun aziz hatırası önünde her daim saygı, minnet ve şükranla eğilecektir. Ayrıca Musa Can adlı adliye çalışanımız da şehit olmuştur. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Meclis gündeminde birazdan görüşeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere bir dizi karar aldık" ifadelerini kullandı.

"Önünde sonunda yenilecekler"

AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ise, "Terör etnik kimlik gözetmeden, hiçbir ayrım yapmadan dünyada ve ülkemizde saldırılarını sürdürmüştür. Geçtiğimiz hafta İzmir Adliyesi'nde görev yapan polis ve adliye personeli şehit olmuştur. Terör örgütlerinin isimleri ne olursa olsun ve işbirlikçileri birliğimizi bozamayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de sağlam irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Türk milleti bu tür saldırılardan her zaman daha güçlü çıkmayı bilmiştir. Bu hain emellere hiçbir zaman ulaşamamıştır. Eli kanlı teröristler önünde sonunda yenilecektir. Bu arkadaşlarımızın doğdukları ve yaşadıkları yerlere birer tesis yapma fikrini ortaya atmaktayım. Bu hareket İzmir Büyükşehir Belediyesine yakışır bir hareket olacaktır" diye konuştu.

"Büyük badirelerden geçiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan, "Türkiye büyük badirelerden geçmektedir. Bu saldırılar, bu cinayetler bizi birbirimize kenetliyor. Ancak bu kenetlenmenin devamlı olması, bu belaları başımızdan def edene kadar sürmesi görevi evvela yöneticilere düşüyor. Biz de dahiliz buna. Onların davranışları bu kenetlenmeyi çözülmeyecek hale sokmamalı. Biz bu yaşananların üstünden kolaylıkla gelebiliriz. Ama hukuk devleti, adaletli bir ülke olmalı, cumhuriyet ve demokrasiyi bunların dışında tutmamalıyız. Bölücü kahredici tarikatlardan ülkemizi kurtarmamız lazım" derken, MHP Grup Başkanvekili Remzi Taktakoğlu ise, "Yaşanan saldırıları lanetliyoruz. Kahraman polisimizin ruhu şad olsun" dedi.

Komisyon üyeleri seçildi

Ayrıca Mecliste Denetim Komisyonu seçimi de yapıldı. Şükrü Parmaklı 135, Bengü Sayköse 133, Filiz Ciritoğlu Sengel 134, Turan Manduz 133, Bilal Doğan 101 oyla komisyona seçildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
MSF'ten Paris polisine ağır suçlama:
KPSS 2016/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir Büyükşehir Meclisi şehitlerin adını yaşatacak
HDP'li Beştaş: Daha fazla canımızı toprağa düşürmemek için bu anayasaya 'Hayır' diyeceğiz
Şehitlerin ismi İzmir'de yaşatılacak
Fatih Terim sportif direktörlüğe vurgu yaptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
MSF'ten Paris polisine ağır suçlama:
MSF'ten Paris polisine ağır suçlama:
KPSS 2016/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2016/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir Büyükşehir Meclisi şehitlerin adını yaşatacak
İzmir Büyükşehir Meclisi şehitlerin adını yaşatacak
HDP'li Beştaş: Daha fazla canımızı toprağa düşürmemek için bu anayasaya 'Hayır' diyeceğiz
HDP'li Beştaş: Daha fazla canımızı toprağa düşürmemek için bu anayasaya 'Hayır' diyeceğiz
Şehitlerin ismi İzmir'de yaşatılacak
Şehitlerin ismi İzmir'de yaşatılacak
Fatih Terim sportif direktörlüğe vurgu yaptı
Fatih Terim sportif direktörlüğe vurgu yaptı
Emniyet müdürlüğünü kana bulayacaklardı
Emniyet müdürlüğünü kana bulayacaklardı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Çayeli'de trafik kazası: 1 ölü
Çayeli'de trafik kazası: 1 ölü
Kayan tırı vatandaşlar iterek yolu açtı
Kayan tırı vatandaşlar iterek yolu açtı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı
Makedonya'da Gruevski hükumeti kurma görevini devraldı
Makedonya'da Gruevski hükumeti kurma görevini devraldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English