İzmir Büyükşehir davasında flaş gelişme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediye bürokratlarının da aralarında bulunduğu 129 sanıklı İzmir Büyükşehir davasında sanıklar hakim karşına çıkarken, savcı 129 sanığın beraatını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediye bürokratlarının da aralarında bulunduğu 129 sanıklı İzmir Büyükşehir davasında sanıklar hakim karşına çıkarken, savcı 129 sanığın beraatını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik 2011 yılında iki dalga halinde yapılan polis operasyonuyla başlatılan 'ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma' suçlarından, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediye bürokratlarının bulunduğu 129 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşma, saat 10.00 sıralarında başladı. Duruşmada salonu tamamı dolarken, bazı CHP'li isimler de duruşmayı yakından takip etti.

Aradan geçen 5 yılın ardından savcı mahkemede mütalaasını açıkladı. Savcı, 29 sayfalık mütalaasında ortada örgüt ve suç örgütünün bulunmadığını söyleyerek sanıkların beraatını talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme duruşmaya ara verdi.

(Atakan Şen - Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri / İHA)