İzmir bu kez 5 yaşındaki Mehmet'i arıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde plaja giden ailesinin uyuduğu için otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu kayıplara karıştı.

İzmir'in Dikili ilçesinde plaja giden ailesinin uyuduğu için otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu kayıplara karıştı.

Dün, saat 16.00 sıralarında Bahçeliköy Mahallesi plajında meydana gelen olayda, emekli polis memuru 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, 5 yaşındaki oğlu Mehmet Tekeoğlu ile kendisine arazi bakmaya gitti. Bu esnada Tekeoğlu, uyuyan oğlunu arabada bırakarak denize girmek için plaja gitti. Tekeoğlu, bir süre sonra aracına dönünce minik Mehmet'i araçta olmadığını gördü. Çevreyi arayan ancak oğlunu bulamayan Tarkan Tekeoğlu durumu jandarmaya bildirdi. Çevredekilerin de yardımıyla bölgede arama yapan jandarma minik Mehmet'i bulamadı. Arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için İzmir'den bölgeye gelen AFAD ve AKUT ekipleri sabaha kadar Arama köpekleriyle çevrede arama yaptı. Yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine ekipler bölgenin en büyük gölü ve çevre göletlerde arama kurtarma çalışması kararı alındı. Bu sabah erken saatlerde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün su altı ekipleri kurbağa adamlar çevredeki gölet ve Çayağzı Gölünde arama yapmaya başladı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

(Salih Gezdur / İHA)