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İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!
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İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şube Başkanı Abdulvahap Karakuş, yaptığı açıklamada, İzmir Barosunun halk oylamasındaki ortaya koyduğu tavrın avukatlar arasında kutuplaşmaya neden olduğunu ileri sürdü.

Baronun hazırlattığı "hayır" propagandası içerikli videonun sosyal medyada yer aldığını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Videoyu izlediğimde büyük bir şok yaşadım. Adem ve Havva kıssasıyla dini duygularımız aşağılanıyor. Ayrıca hükümet sistemi değişikliğinin dünyada suç teşkil eden Nazi yönetimiyle kıyaslanması, baronun zihniyetinin ve hukuka bakış açısının nasıl bir garabet olduğunu gözler önüne sergilemiştir. İzmir Barosu, sözüm ona anayasa bilgilendirme toplantısı adı altında CHP'nin seçim bürosu gibi çalışmaya başladı. Söz konusu videoyu kabul etmediğimizi ve kınadığımızı belirtmek istiyorum ayrıca bunu hazırlayanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını bekliyoruz."

Karakuş, baro yönetiminin istifasını beklediklerini sözlerine ekledi.

YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina ise böylesi bir videonun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Bina, "Bazı partileri dini siyasete alet etmekle suçlayanlar işin suyunu çıkaracak derecede dini siyasete alet edip Hazreti Adem peygamberimize de ciddi bir saygısızlık, hatta hakaret etmektedirler. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığını göreve davet ediyorum. Kutsalımıza, ilk peygamberimize yapılan bu hakaret tepkisiz kalmamalı ve konu yargıya taşınmalı." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Yasin Keskin ise videoda Hazreti Adem'in atletli biri olarak gösterildiğini söyledi.

Videonun belirli bir amaca hizmet ettiğini dile getiren Keskin, "Bu millete 'hayır' dedirtmek için spekülasyonlar yapılıyor. Algı operasyonunun bir parçası ama bu millet bu videoya kanmaz. Hazırlanan video bizi çok üzdü. İzmir Barosunun hazırladığı videoyu yargıya taşıyacağız." şeklinde konuştu.

İZMİR BAROSU AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Öte yandan İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.

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