Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir Barosu Başkanı Özcan, yaralı meslektaşlarının sağlık durumunu açıkladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir Barosu Başkanı Özcan, yaralı meslektaşlarının sağlık durumunu açıkladı

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir'deki terör saldırısı sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özcan, saldırı sonrası sosyal medyada terörü öven paylaşımlarla bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir'deki terör saldırısı sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özcan, saldırı sonrası sosyal medyada terörü öven paylaşımlarla bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada yaralanarak, Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 avukatın tedavisi sürüyor. Ambulansların hastane önüne gelmesinin ardından acil servis kapısının önünde de yoğun bir kalabalık oluşurken, yaralıların yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası kapıda bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Özcan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Özcan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. 4 meslektaşının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızın durumunu öğrenmek için geldik. Meslektaşlarımızın 2'siyle görüştük. Durumları gayet iyi. 2 meslektaşımız da ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olduğu söylenen bir meslektaşımızın ameliyatı bitti. Şu an durumu gayet iyi. Ameliyatı başarılı geçti. En çok ondan korkuyorduk. Bir meslektaşımızın ameliyatı sürüyor ama hayati tehlikesi yok. Yaralı vatandaşların da tedavilerinin devam ettiğini biliyoruz. Ege Üniversitesi Hastanesi şu anda seferber olmuş durumda. Bütün yaralılara en iyi şekilde tedavi sunmaya çalışıyorlar. Yaralı avukatlar Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Bülent Karagöz'ün ameliyatı başarılı geçti. Hayati tehlikesi kalmadı."

Patlama sırasında adliyede olmadığını belirten Özcan, yakın bir yerde olduğunu ve patlama sesini duyduğunu söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla İzmir'in hedef gösterildiğini ifade eden Özcan, "Bu olaydan 15-20 gün önce sosyal medyada İzmir'in hedef olarak gösterilmesini biz İzmir Barosu olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Şimdi de sosyal medyada bana birçok mesaj gelmiş. İzmir'deki bu patlamadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade edenler var. Bunlar çok üzüntü verici şeyler. Biz 79 milyon olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun herhangi bir patlamada herhangi bir vatandaşımızın ya da güvenlik görevlilerimizi yitirdiğimizde acımızın eşit olması lazım. Teröre karşı birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hangi siyasi görüşten olursak olalım şuan için bu acı olaylarda birleşmemiz lazım. Tek yürek ve tek yumruk olmamız lazım. Sosyal medyada abuk subuk paylaşımlarda bulunanlarla da İzmir Barosu bundan sonra da her türlü suç duyurusunda bulunacaktır. Bu vesileyle sayın savcılarımızı bu tür beyanlarda bulunanlar hakkında her türlü işlemi yapmaya davet ediyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden
Şehit polis 2 ay önce annesini kaybetmiş
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Fenerbahçe - Go Ahead Eagles maçı iptal edildi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
Feto ByLock'tan 'yıkılmayacağız' mesajı göndermiş
Feto ByLock'tan 'yıkılmayacağız' mesajı göndermiş
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden
FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden
Şehit polis 2 ay önce annesini kaybetmiş
Şehit polis 2 ay önce annesini kaybetmiş
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Fenerbahçe - Go Ahead Eagles maçı iptal edildi
Fenerbahçe - Go Ahead Eagles maçı iptal edildi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:
Çağdaş Sanatlar Merkezi kapılarını ağıtla açtı
Çağdaş Sanatlar Merkezi kapılarını ağıtla açtı
Başkent'te silahlı saldırı
Başkent'te silahlı saldırı
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
İzmir'deki saldırıda yaralananların isimleri belli oldu
İzmir'deki saldırıda yaralananların isimleri belli oldu
Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English