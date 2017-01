05.01.2017 20:12 İzmir Barosu Başkanı Özcan, yaralı meslektaşlarının sağlık durumunu açıkladı

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada yaralanarak, Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 avukatın tedavisi sürüyor. Ambulansların hastane önüne gelmesinin ardından acil servis kapısının önünde de yoğun bir kalabalık oluşurken, yaralıların yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi.



İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası kapıda bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Özcan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Özcan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. 4 meslektaşının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:



"Meslektaşlarımızın durumunu öğrenmek için geldik. Meslektaşlarımızın 2'siyle görüştük. Durumları gayet iyi. 2 meslektaşımız da ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olduğu söylenen bir meslektaşımızın ameliyatı bitti. Şu an durumu gayet iyi. Ameliyatı başarılı geçti. En çok ondan korkuyorduk. Bir meslektaşımızın ameliyatı sürüyor ama hayati tehlikesi yok. Yaralı vatandaşların da tedavilerinin devam ettiğini biliyoruz. Ege Üniversitesi Hastanesi şu anda seferber olmuş durumda. Bütün yaralılara en iyi şekilde tedavi sunmaya çalışıyorlar. Yaralı avukatlar Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Bülent Karagöz'ün ameliyatı başarılı geçti. Hayati tehlikesi kalmadı."



Patlama sırasında adliyede olmadığını belirten Özcan, yakın bir yerde olduğunu ve patlama sesini duyduğunu söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla İzmir'in hedef gösterildiğini ifade eden Özcan, "Bu olaydan 15-20 gün önce sosyal medyada İzmir'in hedef olarak gösterilmesini biz İzmir Barosu olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Şimdi de sosyal medyada bana birçok mesaj gelmiş. İzmir'deki bu patlamadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade edenler var. Bunlar çok üzüntü verici şeyler. Biz 79 milyon olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun herhangi bir patlamada herhangi bir vatandaşımızın ya da güvenlik görevlilerimizi yitirdiğimizde acımızın eşit olması lazım. Teröre karşı birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hangi siyasi görüşten olursak olalım şuan için bu acı olaylarda birleşmemiz lazım. Tek yürek ve tek yumruk olmamız lazım. Sosyal medyada abuk subuk paylaşımlarda bulunanlarla da İzmir Barosu bundan sonra da her türlü suç duyurusunda bulunacaktır. Bu vesileyle sayın savcılarımızı bu tür beyanlarda bulunanlar hakkında her türlü işlemi yapmaya davet ediyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz."