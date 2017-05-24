İzmir Adliyesinde 10 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir Adliyesinde çalışan 10 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gizli bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındı.

İzmir Adliyesinde çalışan 10 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gizli bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara'da gizli bir tanığın vermiş olduğu ifadede isimlerinin geçtiği ve örgüt tarafından oluşturulan fişleme listesinde örgüte bağlılığını gösteren notların verildiği tespit edilen İzmir Adliyesinde çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 10'u bu sabah gözaltına alındı. 1 şüphelinin arandığı bildirildi.

