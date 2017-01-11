İzmir Adliyesi'nin bulunduğu caddeye Fethi Sekin'in adı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki terör saldırısıyla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta adliyenin C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Trafik Polisi Fethi Sekin'in teröriste müdahalede bulunduğu, ardından fiziki takip neticesinde her iki teröristin daha fazla can kaybını amaçlayan saldırı planlarının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, ‘kahraman polisin' son kurşununa kadar teröristlerle çatıştığı, olay yerine gelen güvenlik güçlerince de teröristlerin saldırıları engellendiği ve iki teröristin olay yerinde öldürüldüğü kaydedilerek, olayda Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın hayatını kaybettiği, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca derhal soruşturma başlatıldığı aktarılarak bu kapsamda 18 kişinin gözaltına alındığı, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı. Saldırıyı, canı pahasına engelleyen Sekin ile adliye çalışanı Can'ın adlarının yaşatılması ve bu isimlerin ailelerine yardım edilmesine yönelik olarak gerekli girişimlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

‘FETHİ SEKİN'İN HEYKELİNİN YAPILARAK OLAY YERİNE KONULMASI PLANLANDI'

"İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca terör saldırısının gerçekleştiği ve kahraman polis memurumuzun şehit olduğu, adliyemizin bulunduğu cadde olan İslam Kerimov Caddesi'nin isminin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı alınmış, ayrıca bir parka ve bir okula Fethi Sekin ismi verilmiş, yine Fethi Sekin'in heykelinin yapılarak olay yerine konulması planlanmıştır. Şehit Adliye personeli Musa Can'ın ismi Çınarlı'da 1586/1 Sokağa verilmiştir.

Adliye binamız içinde her iki şehidimiz için anma köşesi oluşturulacaktır. Ayrıca gerekli yasal izin alınarak Şehit Fethi Sekin'in ailesi için Vakıfbank nezdinde TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25, Şehit Musa Can'ın ailesi için Vakıfbank nezdinde TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41 numaralı hesaplar açılarak yardım kampanyası başlatılmıştır. Hain saldırı hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, ülkemize hizmetten asla ayıramayacak. Bilinmelidir ki Adliyemize yönelik gerçekleşen hain saldırı, hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, ülkemize hizmetten asla ayıramayacaktır. Bu vesile ile terörün nereden ve kimden gelirse gelsin her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."