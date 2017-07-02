İzmir açıklarından deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.18'de Karaburun ilçesine bağlı Hasseki köyü açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Hafif şiddetteki sarsıntının 6.98 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

