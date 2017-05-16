İzinsiz uçurulan drone'lar düşürülecek

Antalya Valiliği, izin alınmadan uçurulan drone'ların düşürüleceğini ve araçları kullananlar hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Antalya Valiliği, izin alınmadan uçurulan drone'ların düşürüleceğini ve araçları kullananlar hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada son zamanlarda kullanımı artan dronlarla ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "İnsanlı hava araçlarına göre daha farklı uçuş karakteristiklerine sahip olan İHA/Drone'ların hava sahasını kullanım usulleri ile hava sahası kontrol ve yönetim usullerinin belirlenmesi, İHA'ların emniyetli ve etkin olarak kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizliklerine ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan İHA'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından da gerek ilimizin, gerekse kurumsal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla kullanıldığı ve bu kullanımın artarak yaygınlaştığı görülmektedir" denildi.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAK ÜZERE İÇ VE DIŞ MİHRAKLAR TARAFINDAN SANSASYONEL ETKİ OLUŞTURABİLECEK SALDIRILARDA KULLANILABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Drone kullanımının çok özel bir eğitim gerektirmediği kaydedilen açıklamada hava araçlarının, kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi. "Antalya genelinde de yaygın şekilde kullanıldığı gözlemlenen droneların başta terör örgütleri olmak üzere iç ve dış mihraklar tarafından gerek sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılarda ve gerekse özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir" denilen açıklamada, "Bu amaçla ve bundan böyle, ilimiz genelinde faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak İHA/Drone kullanımları öncesinde, Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü/Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve valilik makamının izni alınacak, izin alınmadan yapıldığı tespit edilen Drone kullanımlarında mahalli kollukça Drone'ler düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır" ifadeleri kaydedildi.

