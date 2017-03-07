İzinsiz gösteri yapan 21 kadın serbest

Şanlıurfa'da valilik tarafından yasaklanmasına rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yaptıkları için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 kişinin tamamı serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da valilik tarafından yasaklanmasına rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yaptıkları için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yasak olmasına rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen 21 kişi polis tarafından gözaltına aldı. Pazar günü gözaltına alınan şahılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP, DBP ve STK temsilcilerinin de bulunduğu kadınların hepsi serbest bırakıldı.
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