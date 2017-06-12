İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale

Başkent'te polis ekipleri, tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.
Başkent'te polis ekipleri, tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba biber gazıyla müdahale etti. Başkent'te Yüksel Caddesi üzerinde toplanan bir grup, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için izinsiz eylem yapmak istedi. Sloganlar atan gruba polis ekipleri, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu belirterek alanı boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup bölgeden uzaklaştı. (Uğur Kan Yüksek - Emre Yüzügüldü /İHA)
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