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İzinsiz eylem yapan mahalleliye TOMA'lı müdahale
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İzinsiz eylem yapan mahalleliye TOMA'lı müdahale

Adana'da, Suriye uyruklu vatandaşları istemeyen bir grup mahalle sakini, lastik yaktıkları yolu trafiğe kapatarak izinsiz eylem yaptı. Mahalleliyi dağıtmak için polis güçleri havaya ateş açarken, TOMA su sıkarak müdahale etti.

Adana'da, Suriye uyruklu vatandaşları istemeyen bir grup mahalle sakini, lastik yaktıkları yolu trafiğe kapatarak izinsiz eylem yaptı. Mahalleliyi dağıtmak için polis güçleri havaya ateş açarken, TOMA su sıkarak müdahale etti.
Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup mahalle sakini, Suriye uyruklu vatandaşların kendilerine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ayaklandı. Ayaklanma sonucunda lastik yakıp yolu trafiğe kapatan mahallinin yaptığı izinsiz eylem üzerine olay yerine çok sayıda polis sek edildi. Olay yerine gelen, polis güçlerine zorluk çıkaran mahalle sakinlerine Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak grubu dağıtmak istedi. Ancak, TOMA'ın su sıkması üzerine mahalle sakinleri polislere taş atarak karşılık verirken, bazı polisler yaralandı. Polis araçlarında ise hasar meydana geldi. Bunun üzerine polis güçleri havaya ateş açarken, sis bombası attı. Sokak aralarına kaçan mahalle sakinlerine TOMA müdahale etmeye devam etti. Daha sonra olay yerine gelen terörle mücadele ve çevik kuvvet ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Polis, izinsiz eylem yapan bir grup mahalleliyi yakalama çalışmaları başlattı.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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