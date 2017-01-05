05.01.2017 20:03 'İyilik Melekleri' İş Başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kış aylarında da birçok projede yer alarak vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Dalaman Söğütlüyurt mahallesinde incelemelerde bulundu. 10 aileyi ziyaret eden ekipler, sosyal yardımlar için gerekli çalışmaları başlattı. Ayrıca ziyarette 'Paylaşarak Sevindir' projesi kapsamında giysi, kırtasiye malzemesi ve çocuklar için oyuncak gibi çeşitli malzemeler hediye edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kış aylarında da birçok projede yer alarak vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Dalaman Söğütlüyurt mahallesinde incelemelerde bulundu. 10 aileyi ziyaret eden ekipler, sosyal yardımlar için gerekli çalışmaları başlattı. Ayrıca ziyarette 'Paylaşarak Sevindir' projesi kapsamında giysi, kırtasiye malzemesi ve çocuklar için oyuncak gibi çeşitli malzemeler hediye edildi.



Ekipler Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu'nu da ziyaret gerçekleştirdi. Okulda ilgiyle karşılanan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası kapsamında öğrencilere kışlık kıyafetler hediye ettiler.



Projelerle vatandaşlara desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, "Hizmetlerimiz ve desteklerimizle yaz kış vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mevcut projelere gün geçtikçe yenilerini katarak her alanda vatandaşımızı rahata kavuşturmak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

