İyileşen caretta carettalar denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta, 1 yeşil deniz kaplumbağası, 1 Nil kaplumbağası denizle buluştu.

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta, 1 yeşil deniz kaplumbağası, 1 Nil kaplumbağası denizle buluştu.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, DEKAMER yetkilileri ile birlikte, doğal ortamına bırakılacak deniz kaplumbağalarını sahile taşıdı. Töreni yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Tekinsoy, tören öncesi yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekinsoy, 5 özel çevre koruma bölgesinde 91 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu söyledi. DEKAMER'de 106 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek, doğal ortamlarına bırakıldığını söyleyen Tekinsoy, "Bugün de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağasını doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.

İztuzu Sahili'nin, Muğla'nın vitrini olduğunu ifade eden DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü adına deniz kaplumbağalarının koruyuculuğunu yaptıklarını söyledi.

Kış boyunca tedavisini yaptıkları deniz kaplumbağalarını yaz aylarında doğal ortamlarına bıraktıklarına değinen Prof. Dr. Kaska, "30 civarı gönüllümüz, 6 personelimiz ile yaz, kış burada çalıştıktan sonra iyileşen kaplumbağaları denize bırakırken, büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

(Cihat Cura /İHA)