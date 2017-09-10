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'İyi takım geliyor'
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'İyi takım geliyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, rekabeti yüksek coşkulu bir takım ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, rekabeti yüksek coşkulu bir takım ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında oyun kurmakta zorlandıklarını belirterek, "Savunma organizasyonu konusunda oldukça etkili bir duruşu oldu ve bunu bütün saha içinde gerçekleştirdiler. Özellikle bize ilk yarıda oldukça zorladılar. Rakip çabuk gol bulunca oyun kurmakta zorlandık. Oyunda değişiklik yaptığımız oyuncular Abdulkadir, Hugo ve Onanzi oyuna girdikten sonra da verdikleri katkıdan dolayı onlara teşekkür ederim. Çünkü sonuçta niye oyuncu değiştirirsiniz planladığınız bir şeyi gerçekleştirmek için. Onlar da bunun için oldukça önemli bir tavır gösterdiler. Karakterli oyuncular, takımımızda bu sayıda oldukça karakterli oyuncular var. Yeni gelmesine rağmen Sosa'nın özellikle ikinci yarıdaki performansı oldukça iyiydi. Tüm oyuncularımızın takımın performansını daha da yükseltecektir. Özellikle istediğimiz ritmi takım oyunu fazlasıyla geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz daha bu ritmi yakaladık mı bana göre zaman zaman oynadığımız ritmi henüz daha fazlasıyla yakalayamadık. Bugünkü maç 1-0'dan sonraki tutum ve davranışıyla hak edilen bir maçtı oyuncularımı tebrik ediyorum. Onları önümüzdeki maçlarda daha yüksek performans ile oynayacaklarına yürükten inanıyorum"ifadelerini kullandı.

"SOSA BU ÜLKEYE YABANCI DEĞİL"
Yanal, Sosa ülkeye yabancı bir oyuncu olmadığını belirterek, "Oynadığı oyuncular var. Bu atmosferi ve iklimi çok iyi biliyor. Onun bir sıkıntısı yok. Herkesle arkadaş ve bir çoğuyla da karşılık ve yan yana oynamış. Hem savunma hem hucum yapabiliyor. Geriden oyun kurmak sadece orta sahadaki oyuncularla olmuyor. Bu bir bütün, buna öndeki oyuncunun da katkıda bulunması gerekiyor. Arkadaki oyuncuların da çok net bir şekilde ufak bir yer değişimi ve uyarı onların bu oyunu oynamasını sağladı. Biz geçen sene buna benzer oyunları çok rahat oynuyorduk. Bizim eksiğimiz yok mu? Özellikle hücum geçişlerinde bize top geçtiğinde daha genişlemek ve dikine hızlanma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Bunu aşmanın yoluna bu koordinasyonu sağlayacak bir sürece ihtiyaç var. Son dakikada oyuncular geldi. Onların takıma katılması, Volkan gelecek takıma katılacak. En kısa zamanda bütün oyuncuları takıma kazandırıp, rekabete yüksek coşkulu bir takım olarak yolumuza devam ederiz" dedi.

"ABDULKADİR BANA GÖRE RİSK DEĞİL. BÜYÜK BİR OYUNCU OLACAK"
'Abdulkadir'i oyuna sokarak risk mi aldınız?' sorusuna ise Yanal, "Abdulkadir risk değil. Çok büyük bir oyuncu olacak. Onu korumak, futbola onu bir den bire çıplak şekilde atmak. Onu korumasız bir şekilde ortada bırakmak en büyük ihanet olur. Onu doğru zamanlarda ve doğru yerlerde kullanmak gerekiyor. Trabzon'un beklentileri çok büyük, özellikle Trabzon'un kendi içindeki oyuncuları kazanmasındaki sarılması çok güçlü ve büyük. Ben o kadar inanıyorum ki Abdulkadir gibi bir oyuncunun Trabzon'da, Trabzonspor ile bu şekilde buluşması çok daha büyük bir enerji ortaya çıkartacaktır. Bu fırsatlar güzel fırsatlar çünkü tanıdığım için çok rahatlıkla risk demiyorum. Daha önce de başlayabiliriz. Abdulkadir çok yol kat edecek, yolun başında ve 18 yaşında. Çok çalışacak, karakter ortaya koyacak. Trabzonspor ve Türk futbolu ondan faydalanacak. Bir bütün olarak baktığımızda Yusuf Yazıcı'nın ikinci yarıdaki performansı, Olcay'ın ve Burak'ın ağırlarıyla birlikte oynaması Hugo'nun isteği ve arzusu ve yine oyuna giren Onanzi'nin sonuna kadar mücadele ediyor olması, iyi bir takım geliyor yavaş yavaş umarım sonuçlarda bunu destekler" şeklinde konuştu.

"BURADA MUTLU OLAN VE BURADA YAŞAMAK İSTEYEN BİR KADROYA SAHİBİZ"
'Transfer sezonu bitti eksiğimiz var diyor musunuz?' sorusuna ise Yanal, "İyi bir takım olmak zorundayız. Eksik bitmez. İyi bir takım olmak için bu defteri kapatmalıyız. Fırsatlar kollamalıyız. Her şeyin bir üstü var ama en üste takım olmak ve sevmek, sevilmek. Kendisini burada mutlu hisseden bir kadro var. Bu hepimiz için geçerli. Çok rahatlar ve mutlular. Yıllar değişince şartlar ve koşullarda değişiyor. Trabzon'da yaşamak daha kolay ve daha basit ve bu yaşantıyı futbol gibi bir iş yapıyorsanız. Çok daha güzel hale getirebilirsiniz. Biz burada bunun üzerinde dura dura oyuncuları ikna etmeye çalışıyoruz. Biz duruşumuzdan hiç vazgeçmedik. Bizim takımımızın ahengini yükseltecek oyuncular peşindeyiz. Bir tane olacak ama öz olacak. İdare etmek için asla bunu yapmayacağız. Trabzonspor'un kendi değerlerine uygun ve kendi değerlerini sarılan bir takım ortaya çıkarmak için mücadele edeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
(Gökmen Şahin - Ersen Küçük/İHA)
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