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İyi Parti'nin amblemi gümüşçüleri olumsuz etkiledi
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İyi Parti'nin amblemi gümüşçüleri olumsuz etkiledi

'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle çeşitli takı eşyalarında kendini gösteren Kayı boyunun simgesinin, İyi Partinin amblemi olarak kullanılması, gümüşçülerin işlerini olumsuz etkiledi. 'IYI' ambleminin işlendiği takılar eskisi kadar alıcı bulmamaya başladı.

'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle çeşitli takı eşyalarında kendini gösteren Kayı boyunun simgesinin, İyi Partinin amblemi olarak kullanılması, gümüşçülerin işlerini olumsuz etkiledi. 'IYI' ambleminin işlendiği takılar eskisi kadar alıcı bulmamaya başladı.
Yaklaşık 20 yıldır gümüş takı imalatı yapan Ahmet Demirbozan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle moda haline gelen İyi simgeli takıların satışında düşüş yaşandığını söyleyenlerden.

İADELER BİLE BAŞLADI
Son zamanlarda iadeler almaya başladıklarını da ifade eden Ahmet Demirbozan, "Diriliş Ertuğrul dizisi başladıktan sonra İyi yüzükleri yoğun bir şekilde satılmaya başlandı. İyi Partisi'nin açılmasıyla birlikte de satışlar yavaş yavaş gerilemeye başladı. İlk etapta günlük 2 ile 5 arası satışımız oluyordu. Hatta yurt dışına gönderdiğimiz işlerimiz de vardı ama şu anda orada da bir hayli düşüş var. Müşterilerimiz bu amblemin İyi Partisine yakışmadığını söylüyor. Hatta şu ana kadar 3-4 müşterimizden iade aldık. Yerine başka şeyler aldılar, Osmanlı sancak yüzüğü, ayyıldızlı yüzüklerle değiştirenler oldu" diye konuştu.

"MHP'Lİ YA DA CHP'Lİ ARTIK BU AMBLEMİ TAŞIMAZ"
Bir diğer esnaf Osman Hamipek de, İyi Parti'nin açılışının, aynı amblemli takı satışlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kayı boyunun simgesi olarak bilinen 'IYI' ambleminin, genelde çakmaklar, tabakalar, yüzükler, anahtarlıklar, kolyeler, bileklikler üzerinde kullanıldığını belirten Osman Hamipek, "Diriliş dizisinden önce özellikle yeni nesil bu amblemin pek de farkında değildi. Ama diziyle birlikte haberdar oldular ve moda haline geldi. Şu anda satışlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Özellikle İyi Parti'nin simgesini isteyen müşterimiz de olmadı. Ama ileride azalma olacağını düşünüyorum. Çünkü İyi Parti şu anda çok tanınmıyor. Bu amblemin olduğu takıları milliyetçisi de alıyor, sol görüşlüsü de alıyor ama İyi Parti seçimlere girdiğinde MHP'li ya da CHP'li biri Kayı boyunun simgesi olsa da, İyi Parti'nin ambleminde olduğu için bu takıları almayacaktır. O zaman bir hayli düşüş yaşanır" ifadelerini kullandı.
(Selma Kara/İHA)
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