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Barış Aydın

İYİ Parti dağılır mı?

Güçlü bir demokrasinin vazgeçilmez unsuru güçlü muhalefettir.AK Parti'den önce sorgulanması gereken nokta anamuhalefet partisidir.İktidar olmasına rağmen AK Parti ciddi bir değişim sürecine girdi kendisini yeniliyor,kadrolarını güçlendiriyor anamuhalefette ses yok.Yeni bir Atatürk tartışması başlattılar 'Vay efendim Cumhurbaşkanı neden 'Atatürk' dedi ?.Demesin mi ? sadece siz mi Atatürk diyeceksiniz ? Yıllarca Atatürk'ü sadece sizin lideriniz gibi gördünüz,sizin dışınızda kim Atatürk dediyse dışladınız hor gördünüz,aşağıladınız geldiğiniz yer iflas noktası oldu.Atatürk ortak değerimizdir.

Bu sığ tartışmaların dışına çıkamadığı için anamuhalefetimiz belki de farkında olmadan demokrasimize en büyük darbeyi vuruyor.Anamuhalefet partisi CHP bu ülkede neden şikayet ediyorsa o şikayet ettiğinin yarı ortağıdır.

Türkiye'de büyük bir muhalefet açığı olduğu doğrudur.Sayın Meral Akşener bu açığı gördü İYİ Parti'yi kurdu.

Yeni bir parti kurulması için zemin uygun mu ? AK Parti uzun süredir iktidar doğal olarak bir yorgunluğu var,CHP anamuhalefet görevini layıkıyla yapamıyor,MHP ve HDP kendi yağlarında kavruluyorlar ,toplumun belli kesimlerinde korku,tedirginlik,güvensizlik ve ekonomik sıkıntılar var mı ? Var...Böyle durumlarda toplumun tamamını kucaklayacak yeni bir partiye ihtiyaç vardır. İYİ Parti bu anlamda beklentileri karşılar mı ? Öncelikle şu noktayı görmek lazım İYİ Parti Türkiye partisi olmak için değil 'çarşı karışmışken ben buradan ne kaparım' mantığıyla kurulmuş gibi duruyor.Bulundukları partide yer bulamayanların bir araya geldiği,MHP'den dışlananların kurduğu bir parti.Daha yolun başındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti üzerinden beslenenlere yuva oldu.Hiçbir hareket nefretle büyümez.İlk söylemlere bakıyorsunuz 'seçimlerde barajı geçeriz bizim baraj sorunumuz yok' diyorlar.Bunu nasıl anlamalıyız ? 'Arkadaş biz Türkiye partisi olmak istemiyoruz üçbeş kişi milletvekili olalım yeter' böyle birşey mi düşünülen ?

CHP'den küsenler,MHP'den kopanlar,AK Parti'den dışlananların çekim merkezi böyle bir parti olabilir mi ? CHP'nin yetersizliğinden dolayı muhalefette ciddi bir açık var bu doğru ancak İYİ Parti asla bu açığı dolduramaz.Bir defa dili milletin anlayacağı dil değil.Dar bir kadronun,önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili olmak dışında hiçbir amacı olmayanların kurduğu bir parti.

Şimdiden iç tartışmaları başladı ve artarak devam edecektir.Çünkü Aytun Çıray,Koray Aydın,Ümit Özdağ gibi isimler kontrol edilebilecek isimler değildir bugün yarın istifa edebilirler. İYİ Parti kendi içinde kısa sürede dağılır.Sayın Meral Akşener sürekli kadın vurgusu yaparken kurduğu partide kadınları unutmuş,gençleri unutmuş birkaç göstermelik isme yer vermiş.İYİ Parti MHP'nin kötü bir taklidine benziyor.

Toplumda yeni bir parti beklentisi var ancak bu İYİ Parti değil.İYİ Parti'ye karşı küçükte olsa gösterilen bu ilgi yeni bir parti beklentisinde olanların ilgisidir kısa sürede bitecektir.Çünkü İYİ Parti toplumun hiçbir beklentisine cevap verecek açıklamalar yapmadı.Eski nakaratları tekrarlıyor 'o gemi aldı, o tır aldı,o araba aldı' bu nedir arkadaş ? Bunları dinlemekten millet yoruldu bıktı usandı. Gerçekten kamera şakası gibi Sayın Akşener 'artık yeni şeyler söylemek lazım' diyor eskide kalmış pas tutmuş ne varsa onları söylüyor.Her sözün bir alıcısı var işin kolay kısmıdır orası. 'Gelin beni tutuklayın' 'sülalemde bir tane FETÖ'cü yok' 'Genelmerkez binasının yapımına harcanan her kuruşun hesabını veririm' diyor.Bu nedir böyle ? Kim niye sizi tutuklasın ? Siz Türkiye'yi yönetmeye mi talipsiniz ? Yoksa hassasiyetleri kaşıyıp alkış almaya mı ? İnsan anlamakta güçlük çekiyor.Sayın Akşener MHP'de yeni kurultay yapılsın diye mücadele ettiği dönemlerde söylediklerini bugün tekrarlıyor ancak birilerinin kendisini uyarması lazım 'Efendim MHP'ye kurultay yaptıramadık o dönem geride kaldı artık yeni parti kurduk yeni sözler söylemek gerek' demelidir.

Görünen o ki muhalefette ki boşluk devam edecek.AK Parti'nin yorgunluğunun sebebi muhalefet partilerinin görevini de kendisinin yapmasıdır.AK Parti'den bu yükü alacak bir parti arayışı devam edecektir.

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