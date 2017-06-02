Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Akhisar'ın iyi takım olmasının yanı sıra hava da çok sıcaktı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda planımızı uygulamada başarılı olduk' dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Akhisar'ın iyi takım olmasının yanı sıra hava da çok sıcaktı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda planımızı uygulamada başarılı olduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında Zec'in ayağından bulduğu gollerle Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, "Öncelikle bizim için çok zorlu bir mücadeleydi. Akhisar maçın başında duran toptan bir gol buldu. Ucuz ve basit bir gol yedik. Ardından ilk yarının sonlarına doğru direkten dönen topları vardı. Şans bizden yanaydı. Akhisar'ın iyi takım olmasının yanı sıra hava da çok sıcaktı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda planımızı uygulamada başarılı olduk. Bugün oynayan oynamayan herkese teşekkür ediyorum. İyi işler başardığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarım adına çok mutluyum. Güzel bir galibiyetle buradan dönüyoruz" dedi.



AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kardemir Karabükspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarı arka arkaya 2 gol yedik ve moral olarak geriye gittik. Maç oynama alışkanlığı az olan oyuncularım tam tepki veremedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Dışarıda inanılmaz bir sıcak vardı. Saat 5'te maçın olması oyunu ve oyuncuları etkiledi. İki takımda da bu vardı. Çok fazla maç oynamamış, kondisyonu biraz daha az olan oyuncular erken yoruldular. Maça bakarsak, 1-0 yakaladık, 2-0, 3-0, 4-0 yakalayacak gol pozisyonlar geldi. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı arka arkaya 2 gol yedik ve moral olarak geriye gittik. Maç oynama alışkanlığı az olan oyuncularım tam tepki vermedi. İki takımı da tebrik ediyorum. Maçı kazanmak ama az maç oynayan oyuncularımızı da görmek istiyorduk. Önümüzdeki yılın planlamasını yapmada bize ölçü olacak bir maç oldu. İnşallah son haftalardaki çıkışımızı önümüzdeki sezon da sürdürürüz" dedi.

(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)