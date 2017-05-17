İÜ 1453 Ödülleri Sahiplerini Buluyor

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri sahiplerini buluyor. Gecede Ziynet Sali, Gökhan Türkmen ve Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını da seslendirerek öğrencileri coşturacak.

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri sahiplerini buluyor. Gecede Ziynet Sali, Gökhan Türkmen ve Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını da seslendirerek öğrencileri coşturacak.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İÜ 1453 Ödülleri, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 19:00'da İÜ Rektörlük Ön Bahçesi'nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

İÜ 1453 Ödülleri için 1453odulleri.istanbul.edu.tr sitesi üzerinden toplam 9.469.011 oy kullanıldı. 9 dalda oylamaya açık olmak üzere alanında en iyi 67 kişi aday gösterildi.

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri'nde Bilim Dalında Onur Ödülü, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu Prof. Dr. Aziz Sancar'ın oldu.



KAZANAN İSİMLER

İÜ 1453 Ödülleri'ni kazanan isimler:

Yılın Girişimci İş Adamı: Erbakan Malkoç

Yılın En Etkili Sivil Toplum Kuruluşu: Kızılay

Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Reklamı: Darüşşafaka

Yılın Dizisi: Payitaht Abdülhamit

Yılın Sporcusu: Kenan Sofuoğlu

Yılın Yazarı: Doç. Dr. İbrahim Kalın

Yılın Bilim İnsanı: Aziz Sancar

Yılın Genç Bilim İnsanı: Ahmet Serdar Mutluer

Yılın Müzik Adamı: Gökhan Türkmen

Yılın Müzik Kadını: Ziynet Sali

Yılın Çıkış Yapan Radyosu: CRI TÜRK Radyo

Yılın Çıkış Yapan Yönetmeni: Alişan Günay Yıldırım

Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı: Mustafa Yıldızdoğan

