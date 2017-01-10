10.01.2017 18:17 İTÜ Stadyumu'nun çatısı çöktü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maslak'taki kampüsünde yer alan İTÜ Stadyumu'nun çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maslak'taki kampüsünde yer alan İTÜ Stadyumu'nun çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, İTÜ'nün Maslak Kampüsü dahilinde yer alan 4 bin kişilik İTÜ Stadyumu'nun çatısı ve tribünlerin bir bölümü, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğlen saatlerinde çöktü. Tribünün, çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamadığı ve çöktüğü kaydedildi. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen stadyumda maddi hasar meydana geldi.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman/İHA)

