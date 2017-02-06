06.02.2017 17:28 İTÜ'deki FETÖ soruşturmasında 28 akademisyene tutuklama talebi

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 'ByLock' kullandığı ve terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada "ByLock" kullandığı ve terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki (İTÜ) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 33 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bugün soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 28'i ifadelerinin alınmasının ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama istemiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, tutuklanmaları talep edilen 28 şüpheliden 23'nün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

(Başak Akbulut / İHA)

