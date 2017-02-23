İTO başkanını taşıyan uçak acil iniş yaptı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Küba'ya giden İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve ekibinin bulunduğu uçak motor arızası nedeniyle Washington'a acil iniş yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Küba'ya giden İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve ekibinin bulunduğu uçak motor arızası nedeniyle Washington'a acil iniş yaptı.

Küba'ya, İnşaat, Turizm ve Yatırım Bakanları ile görüşmek üzere İstanbul'dan Küba'ya direkt uçuşla giden İstanbul Ticaret Odası heyeti havada tehlikeli anlar yaşadı. İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve heyetini taşıyan uçak Bermuda Üçgeni üzerindeyken pilot tarafından bir motor arızası olduğu duyuruldu. Telefonla bağlandığımız İbrahim çağlar İHA'ya şu açıklamalarda bulundu: "Küba'ya yaklaşmışken Bermuda Üçgeni üzerinde motor arıza verdi. Uçak içerisinde elektrik kesildi. Pilotumuz arıza hakkında bilgi vererek daha yakın olduğu için Washington'a acil iniş yapacağımızı duyurdu. Hiç bir sorun yaşamadan Washington'a indik. Şuanda uçağın bakımı yapılıyor. En kısa sürede Küba'ya hareket edeceğiz her şey yolunda".

