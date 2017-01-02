02.01.2017 11:00 İTO Başkanı Çağlar, terör saldırısının yapıldığı mekana karanfil bıraktı

Ortaköy'de terör saldırısının yapıldığı mekana giderek karanfil bırakan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, 'Teröre ve teröristlere, tıpkı bize konuştukları dille konuşma ve cevap verme zamanıdır' dedi. Ortaköy'de terör saldırısının yapıldığı mekana giderek karanfil bırakan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Teröre ve teröristlere, tıpkı bize konuştukları dille konuşma ve cevap verme zamanıdır" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy'deki terör saldırısının meydana geldiği alana karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Çağlar, "Teröre ve teröristlere, tıpkı bize konuştukları dille konuşma ve cevap verme zamanıdır" dedi.



Çağlar, Türkiye Demokrasi Platformu Üyeleri'nin bulunduğu anma töreninde şunları söyledi: "Teröristler tam da kendilerinden beklendiği gibi kalleş, kahpe bir saldırıyla ortaya çıktı. Yüreklerimiz bir kez daha yandı, ama korkmadık, yılmadık. Teröre ve teröristlere tıpkı bize konuştukları dille konuşma, cevap verme zamanıdır. Terör maşaları ve onları yönlendiren gafiller bilsin ki; toprağını kanıyla sulamış bu milleti kan dökerek korkutmaya çalışmak gafletlerin en büyüğüdür. Biz bir ölür, bin diriliriz. Onların adı değişebilir, bizim değişmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milletçe kenetlendik. Askerimizin, polisimizin, milletimizin seferberlik halinde terörü bitireceğine kesinlikle inanıyoruz ve güveniyoruz. Bizi bölemezler. Korkmuyoruz. Sinsice, kalleşçe saldırsanız da bu topraklarda el ele bayrağımızı bekliyoruz. Biz kenetlendik. Askerimizin, polisimizin, milletimizin seferberlik halinde terörü bitireceğine kesinlikle inanıyoruz ve güveniyoruz".

