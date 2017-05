İtfaiyecilerin dualı nöbet değişimi

Malatya'da itfaiye ekipleri, her sabah 'İtfaiyeci duası' okuyarak, nöbet değişimi yapıyor.

Malatya'da itfaiye ekipleri, her sabah 'İtfaiyeci duası' okuyarak, nöbet değişimi yapıyor.

Dünyanın en riskli ve stresli mesleklerinden birini yapan itfaiyeciler, itfaiye teşkilatında yıllardır sürdürülen dua geleneğini her sabah tekrarlıyor. Her sabah tekrarlanan dua eşliğindeki nöbet değişimi törenine teşkilattaki bütün itfaiyeciler katılıyor. Yaptıkları dua ile görevlerine sımsıkı tutunan itfaiyeciler törende duygusal anlar yaşıyor.

Malatya Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem Denetim Şube Müdürü Ömer Çoban, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu dua itfaiye erinin nasıl ölümle burun buruna olduğunu anlatıyor aslında. Her sabah yapılan bu duada itfaiyecinin ailesine bir daha kavuşamama durumu da var" dedi.



"ONUN BIRAKTIĞI YERDEN BAYRAĞI BEN TAŞIYORUM"

Çoban, Malatya merkezde her yangına en kısa sürede 7/24 müdahale etme olanaklarına sahip Büyükşehir İtfaiyesinin, bu uğurda şehit de verdiğini söyledi. Bilal Kılavuz isimli itfaiye erinin, yangına müdahale etmek isterken elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Çoban, babasının bıraktığı yerden oğlunun bayrağı devraldığını ifade etti.

Şehit Bilal Kılavuz'un oğlu Adem Kılavuz, babasını şansız bir kaza sonucu kaybettiğini belirterek, "Bu işin sonunda büyük riskler olduğunu biliyorum. Babamı bu işte kaybettik ama şimdi onun bıraktığı yerden bayrağı ben taşıyorum. Bizim duamızda 'Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah'ım' diyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 1. ekip çavuşu Mustafa Mum ise yaptıkları işin çok riskli olduğunu aktararak, her sabah yaptıkları dua ile kendilerini emniyete ve güvene aldıklarını söyledi.



İTFAİYECİ DUASI

İtfaiyecilerin her gün nöbeti devralırken okuduğu dua ise şöyle:

"Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah'ım."

(Mehmet Türel / İHA)