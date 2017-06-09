İtfaiye yaramaz kedi için seferber oldu

İstanbul Beyoğlu'nda bir aracın motoruna sıkışan kedi için vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir aracın motoruna sıkışan kedi için vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yavru kedi kurtarıldı.

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 34 GJ 6862 plakalı araç sürücüsü Abdullah Tatlı benzin almak için aracının başından ayrıldı. Daha sonra aracının başına geldiği zaman araç motorundan seslerin geldiğini fark ederek aracından inip kontrol etti. Aracın sol tekerleğinin boşluğundan baktığı zaman motor kısmına yakın bir noktada yavru bir kedi olduğunu fark eden Tatlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yavru kediye önce elle müdahale etmek istedi ancak başarılı olamayınca mahsur kalan hayvanları kurtarmada kullanılan özel bir aparatla yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Aracın altından çıkarılan yavruyu kediyi itfaiye ekipleri alarak bağlı bulundukları veteriner kliniğine teslim etti.

Araç sürücüsü Abdullah Tatlı, "Aracımdan benzin almak için inip kısa bir süre sonra tekrar geldim. Arabamdan değişik sesler geliyordu. İnip baktım bir kedi aracın içinde miyavlıyor hemen itfaiye ekiplerini aradım geldiler. Biz şimdi bir yere gidemiyoruz bekliyoruz" dedi.

(Ufuk Kıvık /İHA)