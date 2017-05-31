İtfaiye ışıkları altında sahur yaptılar

Bursa'da iftar saati yanan 2 katlı ahşap depo, sahurda tekrar alev aldı. Çevre düzenlemesi yapan işçiler yangına aldırmadan, itfaiye ışığında sahur yaptı.

Bursa'da iftar saati yanan 2 katlı ahşap depo, sahurda tekrar alev aldı. Çevre düzenlemesi yapan işçiler yangına aldırmadan, itfaiye ışığında sahur yaptı.

Osmangazi Şehreküstü Meydanı'nın üst tarafından depo olarak kullanılan Serkan I.'ya ait 2 katlı ahşap bina da iftardan önce henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Saat 02.30'da aynı yerde tekrar yangın çıktı. Sabah saatlerinin yoğun olmasından kaynaklı gece çevre düzenlemesi yapan işçiler yangına aldırmadan sahurunu yaptı. İtfaiye ışığında sahur yapan işçilerden birisi "Sahur yemeğimizi yerken burada yangın çıktı. Olayın büyümemesi için hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Kısa süre içinde gelen ekipler yangını söndürdü" dedi.

Bir diğer işçi ise, "Bu ayakkabıcı dükkanı iftarda yanmıştı, biz sahura otururken tekrar yanmaya başlayınca bizde itfaiyeye haber verdik" diye konuştu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

(Samet Doğru/İHA)