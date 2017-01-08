08.01.2017 19:41 İtfaiye ekipleri yol kenarında bırakılan tırı halatlarla çekti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan tırlar itfaiye ekipleri tarafından yollardan çekiliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan tırlar itfaiye ekipleri tarafından yollardan çekiliyor.



İstanbul'da Cuma akşamı bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok araç yollarda kalmıştı. Yetkililer araç sahiplerinin araçlarını yollardan almaları uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından çekilmeyen araçlara ekipler müdahale ediyor. Yol kenarlarında bırakılan bazı tırlar itfaiye ekipleri tarafından halat yardımı ile çekildi.

