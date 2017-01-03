03.01.2017 16:23 İtfaiye ekipleri bin 868 olaya müdahale etti

Adıyaman'da itfaiye ekipleri, 2016 yılı içerisinde toplam bin 868 vak'aya müdahale etti. Adıyaman'da itfaiye ekipleri, 2016 yılı içerisinde toplam bin 868 vak'aya müdahale etti.



Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında bin 868 olaya müdahale ederken, bunlardan 367 ihbarda ise asılsız olması nedeniyle boş döndü. Müdahale edilen olaylar arasında yangının yanı sıra can kurtarma, su tahliyesi, intihar girişimi, trafik kazası-kurtarma, güvenlik tedbirleri tatbikatlar yer alıyor. Asılsız ihbarlar ile anız yangınlarından yakınan İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, "Anız yangınlarımız oldukça fazla. Vatandaşlarımız anız yakarken hem arazilerine, hem hava kirliliğine hem de tarlada bulunan hayvanlara zarar veriyorlar. Ne kadar uyarılarda da bulunsak ne kadar eğitim de versek anız yangınları devam ediyor. 2015 yılına oranla anız yangınlarımız 2016 yılında düşüktü. Ümit ediyoruz ki bu yangınlarımız tamamen biter. Ve vatandaşlarımızdan ikamet ettiği evlerde yangın konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bizler 24 saat halkımızın hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

