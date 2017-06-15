İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti

İtalyan basını, İtalya Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe ile Euroleague zaferi kazanan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.

İtalyan basını, İtalya Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe ile Euroleague zaferi kazanan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Ettore Messina'nın sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağlayamayan İtalya Basketbol Federasyonu'nun EuroBasket sonrası Obradovic'e teklif götüreceği belirtildi. Haberde, Obradovic'in Fenerbahçe ile devam eden bir projesi olduğu ve kendi milli takımı dışında bir başka milli takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığı için bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı.

Öte yandan gazetede Obradovic'in alternatifleri arasında Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı Ergin Ataman da gösterildi. Ataman'ın daha önce Montepaschi Siena ile İtalya tecrübesi edindiği ve Galatasaray'dan ayrıldığı hatırlatıldı.

