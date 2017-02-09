09.02.2017 20:34 İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım

İtalya ve Tunus göçmenlere karşı mücadeleyi arttırıyor. İtalya ve Tunus göçmenlere karşı mücadeleyi arttırıyor.

İtalyan Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ve Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui, yasa dışı göçe karşı mücadelenin arttırılmasını öngören bir işbirliği anlaşması imzaladı. İtalyan Bakan Alfano, "Yasa dışı göçe ve insan ticaretine karşı etkin bir şekilde mücadele etmek, sınırları genişletmek ve göç akımlarını kontrol altında tutmak için anlaşma sağladık" dedi. Alfano, "İki ülke Orta Akdeniz'de insan kaçakçılarını engellemek için birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.



