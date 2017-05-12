İtalya Schengen'i askıya aldı

İtalya İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiri ile Avrupa Birliği üyeleri arasındaki sınır anlaşması Schengen'i 30 Mayıs'a kadar askıya aldığını duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiri ile Avrupa Birliği üyeleri arasındaki sınır anlaşması Schengen'i 30 Mayıs'a kadar askıya aldığını duyurdu.

Bu ay içinde biri liderler bir de maliye bakanları olmak üzere iki G7 zirvesine ev sahipliği yapacak olan İtalya'da İçişleri Bakanlığı, zirvelerin güvenliği için sınırdan geçiş serbestisi sağlayan anlaşmayı geçici süreyle askıya aldığını belirtti.

İtalya'nın Bari şehrinde bugün G7 ülkeleri maliye bakanları toplandı. Zirve üç gün sürecek. G7 ülke liderleri zirvesi ise 26-27 Mayıs tarihlerinde Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenecek.

İtalyan Sivil Havacılık Kurumu Enac havayolunu kullanacak yolculara olası kuyruklar nedeniyle havaalanlarına daha erken gitmeleri çağrısında bulundu.

(Burak Ortahamamcılar / İHA)