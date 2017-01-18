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İtalya sallanmaya devam ediyor
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İtalya sallanmaya devam ediyor

İtalya, bir saat içinde büyüklüğü 5.3 ila 5.5 arasında değişen 3 depremle sarsıldı.

İtalya, bir saat içinde büyüklüğü 5.3 ila 5.5 arasında değişen 3 depremle sarsıldı.
İtalya'nın orta bölgesi bir saat içinde büyüklüğü 5'in üzerinde 3 depremle sallandı. İlki TSİ 12.24'te 5.3 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından 13.14'te 5.5 ve 13.25'te 5.3 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Araştırmaları Kurumu'nun verdiği bilgilere göre depremlerin merkez üssü 24 Ağustos 2016'da 6 büyüklüğünde olan ve 299 can kaybının olduğu Amatrice kenti yakınlarında 8 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremlerin Roma, Floransa ve Napoli şehirlerinde de hissedildiği kaydedildi. Depremlerin yaşandığı bölgede yoğun kar yağışı sonrası ulaşım zorlukla gerçekleşiyor.
(Burak Ortahamamcılar / İHA)


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