Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İtalya'da şampiyon Juve
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Seri A'nın son haftasında Juventus, sahasında Crotone'yi 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Seri A'nın son haftasında Juventus, sahasında Crotone'yi 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Seri A'da Juventus, son haftada evinde Crotone ile karşılaştı. Mücadeleyi 12. dakikada Mario Mandzukic, 39. dakikada Paulo Dybala ve 83. dakikada Alex Sandro'nun golleriyle 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 6. kez, tarihinde ise 33. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası'nı da kazanan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olması halinde sezonu 3 kupayla kapayacak.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa haftaya yükselişle başladı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Son Durak filmi gibi !
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Son Durak filmi gibi !
Son Durak filmi gibi !
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Silifke'de Halil Sezai rüzgarı esti
Silifke'de Halil Sezai rüzgarı esti
Ankara'da öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi vardı
Ankara'da öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi vardı
Cem Yılmaz'ın 'Hokkabaz ' filmi gerçek oldu
Cem Yılmaz'ın 'Hokkabaz ' filmi gerçek oldu
Yurt Dışı ÜFE yüzde 0,04 arttı
Yurt Dışı ÜFE yüzde 0,04 arttı
Tayland'da patlama: 24 yaralı
Tayland'da patlama: 24 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English