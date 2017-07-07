İtalya Başbakanı Gentiloni'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yle görüştü. G20 Liderler Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yle bir araya geldi. Erdoğan ve Gentiloni el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.
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