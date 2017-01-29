İtalya Başbakanı da Trump'ı eleştirdi

Trump'ın yasaklarına bir tepki de İtalya'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD'ye giriş yasağını eleştiren Avrupalı liderler arasına İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de katıldı.

Trump'ın yasaklarına bir tepki de İtalya'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD'ye giriş yasağını eleştiren Avrupalı liderler arasına İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de katıldı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, sosyal paylaşım sitesi Twitterdaki özel hesabından, "İtalya, değerlerine bağlıdır. Açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa izin vermeme. Bunlar Avrupa'nın temel yapı taşlarıdır" diye yazarak isim vermeden Trump'ı eleştirdi.

