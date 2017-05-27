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İsviçreliler AB'yi istemiyor
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İsviçreliler AB'yi istemiyor

Zürih Üniversitesince yayınlanan 'Güvenlik 2017' araştırmasına göre İsviçrelilerin AB'nin İsviçre'ye herhangi bir katkıda bulunamayacağı aksine ülkenin istikrarını bozacağına inandıkları belirlendi.

Zürih Üniversitesince yayınlanan "Güvenlik 2017" araştırmasına göre İsviçrelilerin AB'nin İsviçre'ye herhangi bir katkıda bulunamayacağı aksine ülkenin istikrarını bozacağına inandıkları belirlendi.
İsviçre'nin geleceği konusunda iyimser olduklarını, İsviçreli yetkililere güven duyduklarını ve terör münasebetiyle yurtdışına seyahat etmekten korktuklarını ortaya çıkardı.
Zürih Üniversitesinin araştırmasında İsviçre genelinde yapılan kamuoyu araştırmasında katılımcıların yüzde 70 oranındaki büyük bölümü İsviçre'nin AB üyeliğine karşı olduklarını belirtirken, AB üyeliğini destekleyen oran sadece yüzde 15 oranında kaldı.
2015 yılında yapılan araştırmamada İsviçreliler yüzde 39 oranında AB üyeliğini desteklerken 2017 yılı araştırmasında ise halkın yüzde 81 gibi büyük bir çoğunluğu İsviçre'nin Ab ile yakın ekonomik ilişkiler içinde olmasını istediği belirlendi.
İsviçrelilerin AB üyeliğine karşı çıkmalarının sebebi olarak artan Rusya-AB gerginliği, İngiltere'nin AB'den çıkması, artan mülteci soruna AB'nin çözüm bulamaması ve AB ülkelerinde artan terör eylemleri ve üye olunması halinde ülkenin istikranın bozulacağı olarak gösterdi.
Araştırmaya göre İsviçrelilerin büyük çoğunluğu İsviçre'nin tarafsız kalmasını desteklerken, halkın yüzde 19'u ülkenin NATO üyeliğine evet derken, Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine destek verenler ise yüzde 37 oranına ulaştı. İsviçre'de kendini güvende hissedenlerin oranı ise yüzde 84 ila en yüksek orana ulaştı. Son yıllarda artan terör eylemleri yüzünden birçok kez tatil planlarını değiştirdiklerini, özellikle İsviçreliler Dış İşleri Bakanlığının seyahat uyarılarını dikkate alarak tatil planı yaptıklarını belirttiler.

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