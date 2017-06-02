İsviçre İsrailli eski bakana dava açmaya hazırlanıyor

İsviçre başsavcısının, Filistin halkına karşı savaş suçu işlediği iddiasıyla İsrail parlamentosu Knesset üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni aleyhinde dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

İsviçre başsavcısının, Filistin halkına karşı savaş suçu işlediği iddiasıyla İsrail parlamentosu Knesset üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni aleyhinde dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail Kanal-10 Televizyonu İsviçre Enformasyon Bakanlığına dayanarak verdiği haberde, Cenevre'de Filistinlilere destek veren bir grup aktivistin başvurusu üzerine İsviçre başsavcısının başvuruyu incelemeye aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Filistin meselesine destek veren bir grup aktivist, 2008-2009 yıllarında Gazze'ye karşı yapılan savaşta Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen Livni aleyhinde dava açması için başsavcıya dilekçe verdi" denildi.

Livni, son İsviçre ziyaretinde herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ziyaretini bitirirken, Londra ziyaretinde birinci Gazze savaşında Filistinlilere karşı savaş suçu işlemek suçundan İngiliz polisi tarafından ifadeye çağrılmış, İsrail'in Londra'daki büyükelçiliğinden dokunulmazlık belgesi alan Livni sorgu için polis merkezine gitmemişti.

Livni'nin Dışişleri Bakanı olduğu 2008-2009'da işgal ordusunun Gazze'ye karşı açtığı savaşta 410'u çocuk, 104'ü kadın ve 100'ü yaşlı kalanı 822 genç ve orta yaşlı olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu kadın ve çocuk 5400'den fazla kişi de yaralanmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)