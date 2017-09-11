11.09.2017 16:41 İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

İsviçre'de iki trenin çarpışması sonucu en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. İsviçre'de iki trenin çarpışması sonucu en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsviçre'nin Uri kantonundaki Andermatt dağ köyünde yer alan tren istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntı vermeyerek, olay yerine sağlık ekiplerinin geldiğini bildirdi. Bir demiryolu yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın trenlerden birinin arızalanmasından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.



