Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'İşverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engeli kalmadı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'İşverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engeli kalmadı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Şu anda bu yıl 'artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engeli kalmadı' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Şu anda bu yıl 'artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engeli kalmadı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıkta düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstihdam teşviklerinde yeni bir genelge hazırlığının sorulması üzerine Müezzinoğlu, "Genelge yayınlandı. Bu 5 ay zarfında yaklaşık 1 milyonun üzerinde kişi özel sektör tarafından istihdam edildi. 1 milyonu aşan bu rakamı ayın 15'inden sonra net bir şekilde ifade edeceğiz. Bu 5 aylık istihdamda 1 milyonu aşan rakamı yakalamış olmak büyük bir başarı oldu. Bu Türkiye'nin potansiyeli ve dinamiğidir. Türkiye istihdamını da arttırarak bir yolculuk yapacaktır. İstihdam rakamlarında da önemli bir başarıyı elde ettik. Yüzde 13'lere çıkan işsizlik oranları geçtiğimiz aylarda yüzde 11.7'lere indi. Bu ayın 14-15'inde yayınlanacak verilerle bu rakamın 11'inde altında olacağını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yıl sonu itibari ile işsizlik oranlarında hedefin tek haneli rakamlara inmek olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
"3 aylık sigortasız olma şartı vardı. İstismarlar olabilir diye, 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda bu yıl artı 'istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimiz için 10 gün sigortasızlık dışında herhangi bir engel kalmadı. Bundan sonraki süreçte işverenimizin bu rahatlatıcı veya genelgeden kaynaklanan engellerin tamamının kalktığını ifade edebilirim."
(Benan Özben/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Clichy yarın imzalıyor
Başkale şehidi memleketine uğurlandı
Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu
Fırtına yeni transferleri bekliyor
Clichy'e 'G.Saray'a gelme' dedi mi ?
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Clichy yarın imzalıyor
Clichy yarın imzalıyor
Başkale şehidi memleketine uğurlandı
Başkale şehidi memleketine uğurlandı
Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu
Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu
Fırtına yeni transferleri bekliyor
Fırtına yeni transferleri bekliyor
Clichy'e 'G.Saray'a gelme' dedi mi ?
Clichy'e 'G.Saray'a gelme' dedi mi ?
Anne karnındaki bebek hayat kurtadı
Anne karnındaki bebek hayat kurtadı
Provokasyonlara karşı uyardı !
Provokasyonlara karşı uyardı !
'Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek'
'Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek'
Avrupa Parlamentosundan skandal 'Türkiye' raporu
Avrupa Parlamentosundan skandal 'Türkiye' raporu
Siirt'te FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Siirt'te FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Başbakan Yıldırım Komiser Bulc'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım Komiser Bulc'ı kabul etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English