11.01.2017 10:57 İsveç'ten Türkiye'ye turizmde düşüş devam ediyor

İsveç'ten Avrupa ve Akdeniz ülkelerine yaz ve tarih turizmi geçtiğimiz yıl yüzde 12 artarken, son yılların bir numaralı turizm ülkesi Türkiye yüzde 40'lık düşüşle büyük kan kaybına uğradı. İsveç'ten Avrupa ve Akdeniz ülkelerine yaz ve tarih turizmi geçtiğimiz yıl yüzde 12 artarken, son yılların bir numaralı turizm ülkesi Türkiye yüzde 40'lık düşüşle büyük kan kaybına uğradı.



Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin yaz turizmi için tercih ettiği en önemli ülkelerden biri olan Türkiye, 2016 yılında yaşanan terör olaylarının ardından turizm sektöründe gerileme yaşadı. 2016 yılında Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin tercihleri sırasında 7'inci sırada bulunan Türkiye, İstanbul'daki gece kulübü saldırının ardından 11'inci sıraya geriledi.



İsveç'in en büyük seyahat acentesi Ticket yetkilisi Karin Starkman, "Hangi ülkede bir terör olayı olursa müşteriler etkileniyor ve o ülkeye satışlar düşüyor" dedi.

