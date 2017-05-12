İsveç'te sözde soykırım 'Süryani Anıtı' kararı iptal edildi

İsveç'in Noorköping sehrinde 20 Nisan 2015'de Belediye sınırları içerisinde sözde soykırım 'Süryani Anıtı' dikme kararı Emekli öğretmen Kenan Gündoğdu'nun itirazı ile iptal edildi.

İsveç'in Noorköping sehrinde 20 Nisan 2015'de Belediye sınırları içerisinde sözde soykırım "Süryani Anıtı" dikme kararı Emekli öğretmen Kenan Gündoğdu'nun itirazı ile iptal edildi.

İsveç'te Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Noorköping şehrinde 20 Nisan 2015'de Belediye sınırları içerisinde sözde soykırım " Süryani Anıtı" dikme kararı alındı. Emekli öğretmen Kenan Gündoğdu bu karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Gündoğdu'nun itirazını haklı bulan mahkeme Süryani Anıtı dikme kararını iptal etti.

Birinci Dünya savaşında Osmanlı Devleti bünyesinde bazı etnik gruplara soykırım uygulandığı tartışmaları 1999'da İsveç'te, İsveç meclisine Sosyal Demokratlar tarafından verilen bir önerge ile başlamıştı. Keldani ve Pontus halklarına sözde soykırım yapılmasına ilişkin tez 11 Mart 2010 yılında 130 hayır oyuna karşın 131 evet oyuyla kabul edilmişti.O zaman Çevre ve Yeşiller Partisi milletvekili olan Türk asıllı İsveçli Mehmet Kaplan karara çekimser kalmış ve Türk vatandaşlarından büyük tepki almıştı. Bunun üzerine Ermeni Süryanilerin ağırlıklı olduğu belediyelerden Södertlje, Botkyrka ve Noorköping belediyeleri sözde soykırım kararı almıştı.Türk vatandaşları bu kararın iptali için mahkemelere dava açmış ve kararı iptal ettirmişlerdi.

(Metin Altınışık / İHA)