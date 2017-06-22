İsveç'te mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı

İsveç'in güneyindeki Ystad şehrinde mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı.
İsveç'in güneyindeki Ystad şehrinde mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı. Ystad Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Calle Persson basına yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığını araştırıyoruz. Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi. Ystad şehrinde yayınlanan Allehade Gazetesi'nin web sitesinde yangının mutfakta çıktığı belirtiliyor. Öte yandan, son bir sene içerisinde mültecilerin yaşadıkları 10'a yakın evde yangın çıkmıştı. Polis yangınların sabotaj olup olmadığını araştırıyor.
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